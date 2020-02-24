Рига, , 21:30 — REGNUM В Латвии задержана руководитель Елгавского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвита Шалаева, которая подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, в крови Эвиты Шалаевой было обнаружено 2 промилле алкоголя.

Руководитель отдела общественных связей CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что Шалаева в данный момент отстранена от исполнения своих обязанностей.

Ответственность начальника Елгавского отделения CSDD определит суд. Кодекс административных правонарушений предусматривает, если содержание алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав на четыре года.