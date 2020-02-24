Висбаден, Германия, , 20:46 — REGNUM В Германии в федеральной земле Гессен отменили все карнавальные шествия и парады после того, как автомобиль въехал в толпу празднующих горожан в городе Фолькмарзен. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба управления полиции Северного Гессена на официальной странице в социальной сети Twitter.

«В связи со случившимся в целях предосторожности отменены все проходящие в Гессене карнавальные шествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время правоохранительные органы не располагают информацией о возможных инцидентах в других местах. Однако, в полиции настоятельно рекомендуют гражданам избегать мест с большим скоплением людей.

Напомним, 24 февраля в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен) на параде автомобиль въехал в толпу зрителей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя транспортного средства. В результате наезда более 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Наезд на людей в немецком Фолькмарзене – полиция отвергла версию о теракте