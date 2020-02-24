Киев, , 20:40 — REGNUM В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ. Об этом сообщает украинское издание «Информатор» со ссылкой на источники в полиции.

ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, на Харьковской площади. По последним данным, в результате аварии пострадали 12 человек.

«Автобус на скорости въехал в фуру, — говорится в сообщении. — К счастью, в аварии никто не погиб».

В настоящее время выясняются причины аварии.

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