Берлин, , 20:26 — REGNUM Российское консульство в немецком городе Франкфурт-на-Майне выясняет гражданство пострадавших в результате наезда автомобиля в Фолькмарзене, об этом 24 февраля сообщается в официальном заявлении дипломатического представительства.

«Генеральное консульство РФ во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершенного преступления», — отмечается в консульстве.

Напомним, в 16:30 по московскому времени 29-летний мужчина совершил наезд на участников фестиваля в немецком Фолькмарзене, в результате чего пострадали свыше 30 человек.

Причина преступления выясняется, однако в правоохранительных органах уже поспешили заверить, что речь не идет о террористическом акте.