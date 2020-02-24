Берлин, , 20:21 — REGNUM Инцидент на карнавале в немецком городе Фолькмарзен сотрудники правопорядка не рассматривают в качестве теракта, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на сотрудников полиции.

«Мы не считаем произошедшее терактом», — подчеркнули в полиции, но также отметили, что наезд на пешеходов был, по всей видимости, совершен намеренно.

Напомним, ранее днем автомобиль въехал в толпу граждан в Фолькмарзене, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 человек, в том числе и дети.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний гражданин Германии, в настоящее время его допрашивают.

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