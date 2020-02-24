Бруклин, США, , 20:11 — REGNUM В США в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попали российские хоккеисты Павел Бучневич (нападающий) и Игорь Шестеркин (вратарь), выступающие за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил глава хоккейной команды Джон Дэвидсон, заявление которого обнародовала пресс-служба клуба.

По его словам, авария произошла вечером в воскресенье, 23 февраля, в Бруклине.

Дэвидсон уточнил, что Шестеркин в результате инцидента получил перелом ребра, а Бучневич не получил серьезных травм.

В настоящее время выясняются подробности аварии.