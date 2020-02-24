Берлин, , 19:17 — REGNUM Более 30 человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на толпу на параде в немецком Фолькмарзене. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

«Более 30 раненых, из них около трети тяжело», — пишет газета.

Ранее СМИ сообщали о 15 пострадавших. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен) на параде автомобиль въехал в толпу зрителей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя транспортного средства.

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