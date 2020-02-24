Челябинск, , 18:35 — REGNUM В Челябинске без вести пропал молодой отец Семён Т. Поздно вечером 21 февраля он ушёл в магазин за детской смесью и не вернулся, пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, 30-летний горожанин был в магазине и купил детскую смесь. Но на выходе его ждал неизвестный мужчина, который перед этим купил перчатки и скотч. Затем Семён погрузил покупки в свою машину, а сам вместе с незнакомцем сел в другую и они уехали.

Супруга подала заявление в полицию. Оно уже зарегистрировано. Также поиски ведут волонтёры.