Берлин, , 18:13 — REGNUM Неизвестный, который находился за рулем легкового автомобиля, въехал в толпу зрителей на параде в Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен). По разным данным, в результате инцидента пострадали от 10 до 15 человек.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали водителя транспортного средства. На месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.