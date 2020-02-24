Париж, , 17:24 — REGNUM Экстренный карантин объявлен санитарными властями в комиссариате полиции 13-го округа Парижа в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 февраля сообщает телеканал BFMTV.

Такое решение было принято после того, как одному из троих граждан Китая, пришедших в комиссариат подать заявление о краже, стало плохо. На место происшествия были вызваны медики, они проводят тесты на выявление коронавируса.

В ожидании результатов исследования комиссариат полиции находится на карантинном положении, вход и выход из здания запрещён.

Данный случай является первым в Париже случаем экстренной изоляции граждан в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.

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