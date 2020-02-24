Нью-Дели, , 16:42 — REGNUM Один сотрудник полиции погиб, один получил травмы в результате столкновений с протестующими в столице Индии, городе Нью-Дели. Об этом 24 февраля сообщает телеканал NDTV.

Акции протеста против нового закона о гражданстве, перешедшие в беспорядки, проходят в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад. Манифестанты подожгли автомобили и автозаправку, в сторону полицейских летят камни и палки.

В районах, где происходят беспорядки, закрыты станции метро, на улицы выведены усиленные части полиции. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В соответствии с поправками к закону о гражданстве, которые принял парламент Индии, немусульмане, являющиеся беженцами из соседних стран могут получить гражданство по упрощённой процедуре. Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер по отношению к мусульманам, угнетая их по религиозному признаку в светской стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели волонтёра победившей на выборах в Индии партии, которого застрелили при нападении на автомобиль депутата парламента Дели.

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