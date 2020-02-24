Анкара, 24 февраля 2020, 16:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 24 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, арест был произведен на территории Сирии, турецкие силовики утверждают, что задержанные готовили террористический акт. В ходе ареста у них были изъяты оружие и боеприпасы.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.
На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Двое курдских повстанцев сдались турецким военным