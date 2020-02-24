Донецк, , 15:59 — REGNUM Участник карательной операции против населения Донбасса из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения, сообщил 24 февраля представитель Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики во время доклада.

Инцидент произошел со старшим солдатом ВСУ А. Кучегеренко вечером 23 февраля в районе населенного пункта Богдановка когда он передвигался между позициями. В результате подрыва он получил множественные осколочные ранения, а командир бригады военнослужащего доложил в штаб о том, что военнослужащий был ранен в результате обстрела.

В пресс-службе НМ отметили, что очередной подрыв украинского силовика на взрывном устройстве стало итогом того, что боевики ВСУ при минировании не устанавливают знаки о минной опасности в районах минирования и не составляют подробные схемы минных полей.

Читайте также: ВСУ 5 раз нарушили перемирие, повреждены 8 жилых домов — ДНР СЦКК

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлые сутки боевики ВСУ пять раз нарушили перемирие. В результате обстрелов со стороны киевских силовиков, были повреждены восемь домов.