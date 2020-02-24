Ижевск, , 15:58 — REGNUM Два человека пострадали при обрушении лестничного пролёта в строящемся доме в городе Ижевске. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

ЧП произошло около 14:05 мск в строящемся доме на улице Воткинское шоссе в Ижевске. По предварительным данным, в строящемся доме обрушились лестничные марши с первого по 11 этаж, под завалами оказались двое рабочих.

Прибывшие на место происшествия спасатели сумели оперативно извлечь из-под завалов обоих пострадавших и передать их в руки подъехавшей на место происшествия бригады медиков скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают 22 человека и восемь единиц техники. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

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