Нью-Дели, 24 февраля 2020, 15:41 — REGNUM Учебно-тренировочный самолёт Pipistrel Virus SW 80 потерпел крушение в индийском штате Пенджаб. Об этом 24 февраля сообщает информационное агентство PTI.
ЧП произошло в районе города Патиала, возле которого находится аэродром местного авиаклуба.
По предварительной информации, самолёт рухнул вскоре после взлёта с аэродрома. В результате крушения погиб пилот ВВС Индии, находившийся на борту воздушного судна.
В инастоящее время начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта МиГ-29К, совершавшего тренировочный полёт в индийском штате Гоа. Пилот успел вовремя катапультироваться.
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