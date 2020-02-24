Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Неизвестная группа хакеров опубликовала в открытом доступе личные данные клиентов сети отелей MGM Resorts International. Об этом сообщает ZDNet.

Анализ экспертов по кибербезопасности компании Under the Breach показал, что в интернет утекли личные данные 10,7 млн бывших постояльцев отелей MGM Resorts. В опубликованных данных содержались полные имена, номера телефонов, адреса электронной почты и даты рождения.

В MGM Resorts подтвердили утечку данных. Представители сети отелей заявили, что неизвестные получили несанкционированный доступ к облачному серверу с данными постояльцев в 2019 году. В компании заверили, что финансовая информация, такая как номера кредитных карт, не была скомпрометирована.

«MGM Resorts серьёзно относится к защите личных данных гостей, мы повысили безопасность нашей сети, чтобы предотвратить возможность повторения этого инцидента», — добавили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в результате хакерской атаки утекли личные данные до 383 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott International.