Усинск, Коми, , 15:29 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Коми. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в 11:40 мск на региональной автотрассе возле города Усинска. По предварительным данным, бензовоз КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Lifan. Водитель Lifan потерял управление, в результате чего его вынесло на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.

В результате аварии на месте погибли четыре человека, водитель Lifan, его супруга и их дети, девушка 19 лет и подросток 15 лет. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают представители Следственного комитета по региону, сотрудники полиции, спасатели, медики, начальник ГИБДД региона. Для координации работ на место ДТП прибыл мэр Усинска Николай Такаев. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, приведшей к гибели людей.

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