Прага, , 15:18 — REGNUM Около 15 тысяч семей остались без электроснабжения из-за урагана, сопровождавшегося сильным ветром и ливнями в Чехии. Об этом 24 февраля сообщили пресс-службы двух ведущих компаний-операторов национальных энергосетей ČEZ и E.ON.

Под воздействие пришедшего со стороны Германии урагана попали западные и юго-западные районы Чехии. Из-за сильного ветра произошло падение десятков деревьев, которые повредили ЛЭП и трансформаторные подстанции, а также заблокировали автомобильные и железные дороги. Временно отключены от электросети из многочисленных аварий 16 200 потребителей. Самая сложная ситуация наблюдается в Либерецком крае на севере страны.

Железнодорожное сообщение на региональных трассах в Центральночешском и Южночешском краях, краю Высочина, Либерецком крае Пльзеньском и Карловарском краях было временно прервано из-за упавших на рельсы примерно 30 деревьев.

В районе города Карловы Вары дерево, упавшее на рейсовый автобус, стало причиной травмирования двух человек. В отдельных районах страны были зафиксированы порывы ветра скоростью до 233 км/час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух тысячах жителей Псковской области, которые остались без энергоснабжения из-за сильного штормового ветра.

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