Тегеран, , 15:05 — REGNUM До 104 человек возросло количество пострадавших при двух землетрясениях в Иране. Об этом 24 февраля сообщило агентство IRNA.

Окончательное число пострадавших в результате землетрясений в округе Хой на западе страны достигло 104 человек. Кроме того, были полностью либо частично разрушены жилые дома в 43 населённых пунктах на территории округов Хой и Сельмас.

На востоке Турции в результате этих же землетрясений погибли девять человек, пострадали около 50.

Два землетрясения с временным разрывом в несколько часов произошли возле границы Турции и Ирана 23 февраля. Первый подземный толчок магнитудой 5,7 произошёл в 08:52 мск, второй, магнитудой 6,0, зарегистрирован в 19:00 мск. Эпицентр обеих землетрясений располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.

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