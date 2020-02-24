Тегеран, , 14:47 — REGNUM Информацию о 50 погибших от коронавируса в иранском городе Кум не соответствуют действительности. Об этом 24 февраля сообщил в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением, замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Харирчи заявил, что информация о 50 погибших в городе Кум, в котором началась вспышка коронавируса в Иране, неверна и попросил заявивших о таком количестве погибших сообщить письмом данные тех, кто, якобы, скончался от коронавируса.

Замглавы минздрава Ирана пообщал подать в отставку в случае, если число погибших в Куме составляет хотя бы четверть от названной цифры в 50 человек. При этом Харирчи отметил, что число заболевших в городе Кум может составлять 60 человек.

Ранее депутат от Кума Ахмад Амирабади заявил, что информация минздрава Ирана не соответствует действительности и вспышка заболевания в городе началась две недели назад, а число погибших намного превышает официальную статистику.

Из-за угрозы распространения коронавируса с Ираном закрыли границы либо прекратили транспортное сообщение такие страны как Турция, Афганистан, Пакистан и Армения.

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