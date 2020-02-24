Москва, , 14:06 — REGNUM Разлив нефтепродуктов на площади около 40 кв. метров произошёл в Новой Москве. Об этом 24 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

ЧП произошло в посёлке Красные горки на улице Заречная. Утечка нефтепродуктов общей площадью 40 кв. метров случилась на территории станции АО «Транснефть —Верхняя Волга».

Уточняется, что разлив не вышел за пределы станции. Место утечки обваловано грунтом и огорожено.

Для устранения аварийной ситуации на место происшествия уже направлены сотрудники «Транснефти». Причины и обстоятельства утечки устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе 400 литров мазута на железнодорожной станции Индра в Латвии.

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