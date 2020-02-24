Красноярск, , 13:49 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал при падении со скалы в Красноярском крае. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о падении людей со скалы поступила в региональное ведомство в 14:10 (10:10 мск). ЧП произошло днём в семи километрах от посёлка Дачный под Красноярском.

Со скалы Голубка сорвались два человека, один из них погиб. Второго человека, женщину, спасатели спустили со скалы и передали бригаде медиков. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших при спуске с горы под Красноярском.

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