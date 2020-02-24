Минск, , 13:42 — REGNUM В столице Белоруссии произошло столкновение трех автомобилей. Об этом 24 февраля со ссылкой на информацию предоставленную в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает REFORM.by.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:00. Во время пересечения автомобилем Volkswagen перекрестка улиц Тимирязева и Мястровской на загоревшийся на светофоре зеленый свет, направо с улицы Мястровской стал поворачивать автомобиль Opel, которому на дополнительной секции светофора «загорелась стрелка». В результате того, что автомобиль Opel не пропустил автомобиль Volkswagen, произошло столкновение. От удара автомобиль Volkswagen отбросило на проезжающий рядом автомобиль Volkswagen.

В отношении водителя автомобиля Opel был составлен административный протокол по факту нарушения правил проезда перекрестков.

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