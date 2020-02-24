Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 15:27 — REGNUM Сотни граждан Финляндии ожидают в аэропорту вылета на родину из-за песчаной бури на Канарских островах. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Finavia, компании управляющей аэропортами Финляндии.

Испанский оператор аэропортов, компания Aena, объявил о закрытии из-за песчаной бури, пришедшей из Африки, аэропортов «Гран-Канария», «Тенерифе Южный» и «Тенерифе Северный».

Самолёты, находившиеся в период песчаной бури в аэропортах, должны пройти тщательную техническую проверку.

Граждане Финляндии, традиционно, в большинстве случаев отправляются на время зимних каникул на Канарские острова. Каникулы в Финляндии завершились уже 23 февраля и множество финских семей предполагали к этому времени вернуться на родину.

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