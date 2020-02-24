Куми, Южная Корея, , 13:11 — REGNUM Около 1500 сотрудников завода южнокорейской компании Samsung Electronics в городе Куми не вышли на смену после выявления случая заражения коронавирусом. 24 февраля об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Случай заражения коронавирусом 2019-nCoV на заводе по производству смартфонов Samsung в Куме был выявлен 22 февраля. Производство было приостановлено и запущено вновь 24 февраля.

По данным издания, 24 февраля на смену не вышло около 1500 сотрудников завода в Куми. Отмечается, что большая часть этих рабочих проживает в городе Тэгу, расположенном в 35 км от Куми. Именно Тэгу стал главным центром распространения новой коронавирусной инфекции в Южной Корее.

По оценкам южнокорейского портала ETNews, всего на заводе Samsung в Куми работает коло 9000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля степень эпидемиологической угрозы в связи со вспышкой нового коронавируса в Южной Корее была поднята до наивысшего уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung запустила завод, остановленный из-за случая заражения коронавирусом