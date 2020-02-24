Лондон, , 13:38 — REGNUM В сети интернет появилась запись с выступления российского рэп-исполнителя Face в Лондоне, во время выступления которого на сцену вышел молодой человек похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил Порошенко. Соответствующую видеозапись и информацию о концерте, на котором она якобы была снята, опубликовал 23 февраля на своем telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.

На видеозаписи видно, как молодой человек, похожий на младшего сына Петра Порошенко поднялся на сцену с помощью репера, подавшего ему руку, а репер в это время в микрофон произнес: «русские в Лондоне». После непродолжительных прыжков на сцене и невнятным выкрикам в микрофон, восторженный молодой человек прыгнул в толпу зрителей, которые находились у сцены.

«А сын младший то у Петра Алексеевича нормальным парнем вырос! Ни петины вышиванки, заправленные в брюки, ни мамины ретузы на всех главных каналах страны не испортили парня! А говорили «гены пальцем не раздавишь!» В Лондоне всё раздавить можно», — прокомментировал данную видеозапись бывший депутат Рады Михаил Добкин на своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, ранее сына Петра Порошенко Михаила видели в футболке с надписью «Russia». Снимки были сделаны во время нахождения в Великобритании, где молодой человек обучался в Конкорд колледже. Бывший украинский лидер тогда заявил, что данную футболку его сын надел в качестве костюма на Хэллоуин.