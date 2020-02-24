Каир, , 12:19 — REGNUM Десять человек погибли, пятеро пострадали в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Египте. Об этом 24 февраля сообщает газета Al Ahram.

Авария произошла на автотрассе недалеко от международного аэропорта в Каире. По предварительным данным, столкновение допустил водитель грузовика. Он задержан.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Казахстане.

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