Алма-Ата, Казахстан, , 11:53 — REGNUM Десять жителей Алма-Аты и Алма-Атинской области были привлечены к уголовной ответственности в связи с пресечением незаконных поставок оружия, об этом 24 февраля сообщается в пресс-службе комитета национальной безопасности Казахстана.

Международный канал по незаконной поставке оружия был пресечен сотрудниками комитета национальной безопасности в июне 2019 года. Из оборота были изъяты три автомата Калашникова, три гранатомета, две боевые гранаты, четырнадцать пистолетов и более 1700 патронов, а также комплектующие к оружию.

В ходе расследования также выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник органов внутренних дел. Должностное лицо, по сообщению КНБ, похищало боеприпасы, которые были на балансе министерства внутренних дел Казахстана. Также была ликвидирована деятельность подпольной мастерской по сборке оружия.

27 января решением Алмалинского суда города Алма-Аты подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане участники организованной преступной группировки, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом оружия, были признаны виновными в судебном порядке. В качестве наказания виновные получили тюремные сроки от трех до пяти лет лишения свободы.