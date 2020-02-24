Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Дквушка-водитель не справилась с управлением и вместе с автомобилем оказалась в реке Фонтанке в центре Северной столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о случившемся поступило на пульт оперативного дежурного в понедельник, 24 февраля в 08:37 мск. Как сообщили очевидцы, водитель автомобиля Mini Cooper съехал в воду реки у дома 50 по набережной Фонтанки.

«В автомобиле находился только водитель, выбрался самостоятельно, сейчас осматривается в автомобиле скорой медицинской помощи», — отметили в МЧС.

В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что автомобилем управляла женщина 1980 года рождения. Она не справилась с управлением, автомобиль пробил бордюрный камень и ограждение и оказался в реке.

«В настоящее время водитель госпитализирована с переохлаждением. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в дорожной полиции.

Для извлечения автомобиля на место ДТП направлен кран специализированной части, В 10:40 мск автомобиль был извлечен из воды, отметили в ГУ МЧС по Петербургу.