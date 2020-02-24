Исламабад, , 10:18 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё четверо пострадали при взрыве автомобиля, перевозящего сжиженый природный газ в Пакистане. Об этом 24 февраля сообщает телеканал Samaa.

ЧП произошло в пакистанской провинции Кветта около 23:00 по местному времени 23 февраля. Фура, перевозившая сжиженый газ, взорвалась возле склада, где была припаркована.

На месте происшествия погиб один человек, ещё пятеро скончались в больнице. Четыре человека находятся в настоящее время под наблюдением врачей.

Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 погибших при взрыве грузовика, перевозившего бытовой сжиженый газ в Перу.

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