Киев, , 09:38 — REGNUM Более 250 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередач вызванных плохой погодой. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Госслужбе по ЧС рассказали, что что в результате сильного ветра и осадков произошло срабатывание автоматических систем защиты ЛЭП. Это привело к обесточеванию 251 населенного пункта в семи областях Украины.

Так, во Львовской области без электроснабжения остались 70 населенных пунктов, в Ивано-Франковской — 69 населенных пунктов, в Тернопольской — 65 населенных пунктов, в Волынской — 23 населенных пункта, в Черновицкой — 12 населенных пунктов, в Житомирской — 11 и в Ровенской — один.

Бригады областных энергетических компаний привлечены к работам по восстановлению энергоснабжения.