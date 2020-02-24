Пекин, , 09:03 — REGNUM Количество умерших от последствий инфицирования коронавирусом в КНР возросло до 2592 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Размер подтверждённых заражений COVID-19 в стране возрос до 77 150 человек.

Также сообщается о том, что 24 734 человек поправились.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек, количество инфицированных — 75 891 человек.

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