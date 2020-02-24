Мехико, , 09:15 — REGNUM Пропавшая 15-летняя гражданка России была найдена живой и здоровой в Мексике. Об этом 24 февраля сообщил журналистам консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

По словам консула, девочку не похищали, она ушла из дома по собственной воле. По словам родителей, ребёнок жив и здоров.

Девочка пропала в городе Тлахомулько в мексиканском штате Халиско, где она постоянно проживает вместе со своей семьёй. Она ушла из дома 17−19 февраля и не вернулась. Вместе с ней пропали ещё две девочки-мексиканки 16-ти и 17-ти лет.

Генеральная прокуратура Халиско объявила «жёлтый» уровень тревоги в связи с пропажей подростков. Сотрудники правоохранительных органов предполагали, что детям может угрожать серьёзная опасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розысках несовершеннолетней гражданки России, пропавшей в мексиканском штате Халиско.

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