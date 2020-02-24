Хьюстон, США, , 08:04 — REGNUM Полиция американского штата Техас расследует обстоятельства стрельбы на рынке в Хьюстоне, в результате которой пострадали семь человек, сообщает KTRK-TV.

Инцидент произошел в 18 км к северу от центра города, заявили в полиции штата.

По предварительным данным, никто из раненых не получил опасных травм, некоторые из ним, возможно, были ранены рикошетом.

Подозреваемый в стрельбе мужчина задержан на месте. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства стрельбы.