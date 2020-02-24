Пекин, , 08:01 — REGNUM Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление распространили местные власти.

Напомним, что начиная с 24 января практически на всей территории Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии.

Первый (наивысший) уровень реагирования объявляется в случае особо крупных ЧС, связанных со здоровьем населения. Местное правительство должно действовать согласно плану Госсовета КНР и специального централизованного штаба.

Власти провинций Гуандун и Шаньси понизили уровень реагирования на ЧС с первого до второго уровня. Власти провинций Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили сразу до третьего уровня реагирования.

Стоит отметить, что 23 февраля власти 21 провинции КНР сообщили, что за 22 февраля на их территории не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.