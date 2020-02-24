Оттава, , 07:59 — REGNUM Новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.

Сообщается что десятой зараженной инфекцией стала женщина, прибывшая в Канаду из Китая в конце минувшей неделе.

Сообщается, что ранее было зафиксировано три случая заражения в Онтарио и ещё шесть в Британской Колумбии.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM из Японии были эвакуированы 129 граждан Канады, которые находились на борту лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

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