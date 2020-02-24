Киев, , 07:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины запретило передачу еды находящимся на карантине в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская область). Об этом сегодня, 24 февраля, заяви заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам передача пищи эвакуированным из китайского города Ухань запрещена из-за угрозы инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что пища для людей в карантине готовится непосредственном в санатории. Для одной иностранной гражданки, у которой обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь, предусмотрено индивидуальное меню.

При этом замминистра отметил, что передавать находящимся на карантине можно только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.