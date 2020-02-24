Анкара, , 07:15 — REGNUM На западе Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился в 17 км от города Акхисар, его очаг залегал на глубине 10 км. Время землетрясения: 05:43 по местному времени (совпадает с московским).

Сообщается, что 14-ю часами ранее в этом районе уже фиксировались колебания магнитудой 4,4.

Напомним, 23 февраля на границе Турции и Ирака произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате в Турции девять человек погибли, и 50 пострадали. Власти Ирака также заявили о 75 пострадавших.