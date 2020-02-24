Москва, , 04:28 — REGNUM Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 85-летней пенсионерки, обнаруженной с следами множественных побоев в собственной квартире на востоке Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По подозрению в совершении убийства задержан безработный 1970 года рождения. По имеющимся у полиции данным, в процессе ссоры мужчина избивал пожилую женщину в том числе ударами по голове, от чего та скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На месте происшествия работают эксперты.