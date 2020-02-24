Москва, , 04:17 — REGNUM Выяснение отношений между двумя мужчинами на улице Василия Петушкова, окончилось применением холодного оружия, в результате чего один из мужчин был ранен. Об этом сообщило REN. TV со ссылкой на источник в МВД.

Как стало известно, в ходе разбирательств один из мужчин нанес сопернику ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован в ближайшую клинку, подозреваемый задержан.

Полиция проводит выяснение причин и обстоятельств приведшего к поножовщине конфликта.