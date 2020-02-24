Богота, , 04:03 — REGNUM Четыре человека погибли при столкновении автофургона с поездом на железнодорожном переезде в Колумбии, сообщает El Heraldo.

Локомотив поезда протаранил задержавшийся на переезде в Сьенаге автофургон. В салоне автомобиля находились три мужчины и одна женщина. Все четверо погибли.

Предположительно, в аварии погибли семейная пара и их дети. Сообщается, что столкновение спровоцировала взрыв бензобака, в результате чего автомобиль сгорел.

В настоящее время полиция занимается выяснением причин и обстоятельств трагедии.