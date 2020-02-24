Аддис-Абеба, , 02:44 — REGNUM Участники уличной манифестации в поддержкупремьер-министраЭфиопииАбия Ахмеда пострадали в результате взрыва гранаты, сообщает Ezega News.

Сообщается,инцидент произошел в городе Амбо, когда группа фермеров на лошадях двигалась на встречу единомышленникам к месту проведения акции.

Неизвестные бросили в толпу гранату, в результате взрыва которой пострадали не менее 29 человек. Кроме того, ранения получили и некоторые лошади.

Сообщается, что большинству пострадавших была оказана медицинская помощь и вскоре они смогли вернуться домой. По данным полиции, большая часть пострадавших — фермеры из сельских районов.

В организации взрыва местная полиция подозревает повстанцев из организации «Фронт освобождения Оромо».