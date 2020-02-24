Вашингтон, 24 февраля 2020, 00:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин решит проблему со вспышкой коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Индию.
По его словам, в США сейчас зарегистрировано 12 заболевших от инфекции, многие из них идут на поправку.
Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, Трамп назвал действия китайских властей в борьбе с коронавирусом крайне профессиональными.
13 февраля Дональд Трамп похвалил Китай за успехи в борьбе с коронавирусом.
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