Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин решит проблему со вспышкой коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Индию.

«Это большая проблема (коронавирус), но председатель Си любит свою страну. Он очень много работает, и он решит эту проблему», — сказал Трамп.

По его словам, в США сейчас зарегистрировано 12 заболевших от инфекции, многие из них идут на поправку.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, Трамп назвал действия китайских властей в борьбе с коронавирусом крайне профессиональными.

13 февраля Дональд Трамп похвалил Китай за успехи в борьбе с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп вновь похвалил китайские власти за борьбу с коронавирусом