Набережные Челны, Татария, , 23:03 — REGNUM Следственный комитет по Татарии возбудил уголовное дело факту отравления хлором восьми детей и одного взрослого в бассейне Набережных Челнов. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба регионального СК.

«Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы 9 человек, в том числе 8 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, на данный момент, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. По факту отравления хлором следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора Татарии по итогам проверки бассейна в Набережных Челнах обнаружили, что в воздухе заведения в 3 раза превышена предельно-допустимая концентрация хлора.

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