Багдад, , 22:18 — REGNUM Участников антиправительственных акций протеста, которые собрались 23 февраля в Багдаде, обстреляли силовики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, силы безопасности, открывшие стрельбу по протестующим, убили одного человека и ранили еще семерых.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2019 года в Ираке продолжаются акции протеста. Протестующие требуют принятия антикоррупционных мер, увеличения рабочих мест, отставки правительства. За четыре месяца с начала протестов число погибших уже превысило 520 человек.

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