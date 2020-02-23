Львов, Украина, , 21:48 — REGNUM 23 февраля в украинском городе Львов произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Львовской области.

ЧП произошло на площади Рынок.

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили лиц, причастных к совершению правонарушения.

По факту массовой потасовки было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса (УК) Украины.

Ведется следствие.

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