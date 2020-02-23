Москва, , 21:20 — REGNUM В Москве арестован заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 февраля сообщили представители Мещанского районного суда столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Черникова А. А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что пока остается неизвестным на какой именно срок подозреваемый задержан. На данный момент, следствием проводятся действия по выяснению обстоятельств произошедшего, обвинение сотруднику таможенного поста московского аэропорта еще не предъявлено.

Напомним, по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

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