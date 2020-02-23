Триполи, , 20:53 — REGNUM В результате взрыва самодельного взрывного устройства в одном из жилых зданий ливанского города Триполи пострадали по меньшей мере два человека, об этом 23 февраля сообщает Al Arabia.

Как отмечают журналисты, подозреваемый в совершении преступления арестован. Его вероятные мотивы выясняются.

Напомним, последние месяцы ситуация в Ливане остается напряженной, тяжелый экономический кризис привел к массовым акциям протеста и последующей отставке правительства.

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