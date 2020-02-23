Анкара, , 20:52 — REGNUM Число пострадавших от землетрясения на востоке Турции увеличилось на 13 человек и достигло 50. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Всем 50 пострадавшим в результате землетрясения в Башкале провинции Ван была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в зависимости от тяжести полученных травм некоторым пациентам, которые нуждались в оперативном медицинском вмешательстве, были проведены хирургические операции. По данным турецкого минздрава, двое человек находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в 05:53 по всемирному координированному времени (08:53 мск) сейсмологами было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 5,7 на границе Ирана и Турции.

Повторные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в 16:42 по всемирному координированному времени (19:42 мск), его эпицентр находился на глубине 10 км и в 26 км на юго-восток от Сарая.

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