Рим, , 20:39 — REGNUM В Италии уже три человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает 23 февраля агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

По их данным, третьей жертвой коронавируса стала женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. Трагедия произошла в больнице в городе Кремона в области Ломбардия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил журналистам на пресс-конференции, что в Италии число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 113 человек. По его словам, вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

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